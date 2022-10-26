Bilecek TSO kapısına siyah çelenk bıraktılar

Bu sezon 15 yılın ardından Bölgesel Amatör Lig'e yükselen ve ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet alan 1969 Bilecik Spor Kulübü maddi imkânsızlıkla mücadele ediyor. Takımın tesisi olmadığından ekibin kalacak yeri Bilecik Belediyesi tarafından sağlanırken, kentte fabrikaları olan yüzlerce iş insanının takıma destek olmaması taraftarın tepkisine sebep oluyor.

"Bilecik TSO, 1.OSB, 2. OSB ve diğer firmaların takımımıza sahip çıkmasını talep ediyoruz"

Bu durum karşısında 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar gurubu olan Belekom Tayfa üyeleri geçtiğimiz hafta Serdivanspor deplasmanı sonrası TSO kapısına 'Sahipsiz Bilecikspor' yazılı bir siyah çelenk bıraktı. Ardından bir basın açıklaması yapan Belekom Tayfa tribün liderlerinden Samet Avcı, "Cumartesi günü Serdivanspor ile oynadığımız maçta aldığımız mağlubiyete istinaden tayfamız olarak, futbolcularımız ve teknik heyet ile yaptığımız maç sonundaki görüşmede futbolcularımızın ve teknik heyetin maddi olarak hakların verilmediğinden dolayı sahada yüzde 100 performans sergilemediklerini dile getirmişlerdir. Çok rahat kazanabileceğimiz bu maçı, yaşanan olumsuzluklar yüzünden kaybetmek zorunda bırakılıyoruz. Artık dilimizde tüy bitti. Açıkça söylemek gerekirse siyasilerden umudumuzu kestik. Bu şehrin iş insanlarına sesleniyoruz; İster bu şehrin çocuğu olun, ister olmayın hepiniz bu şehrin iş gücünü kullanıp, iş yapıyorsunuz. Bu şehrin çocuklarına, özellikle Bilecikspor'umuza vefa borcunuz var. Hep birlikte destek olmak için hala geç kaldık diyemeyiz. Bu yüzden artık başta Bilecik TSO, 1.OSB, 2. OSB ve diğer firmaların takımımıza sahip çıkmasını talep ediyoruz" dedi.