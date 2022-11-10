Bilecik 1. Amatör Küme'de maçlar başladı

Amatör Küme'de, 1308 Osmaneli Belediyespor, Vezirhan Spor'u 11-0 yendi. Maç öncesi Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin takıma destek verdi.

Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanan maçlarla başladı. Sezonun ilk maçında Osmaneli Belediyespor, stadyumda karşılaştığı Vezirhan Spor'u 11-0 yendi. Karşılaşma öncesinde Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Ak Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem takıma yeni sezonda başarılar diledi.

Takıma destek olmak için gelen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Son derece centilmence gecen maçta takımımız galip geldi. Takımımız sporcularını, ailelerini, hocalarımızı, yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyoruz. Vezirhan Spor takımına centilmence mücadeleleri için teşekkür ediyor, önümüzdeki maçlarda başarılar diliyoruz” dedi.