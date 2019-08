Bilecik 1. Amatör Lig 2019-2020 futbol sezonu kur'aları çekildi

Amatör Lig 2019-2020 futbol sezonun kur'aları çekilirken, ilk hafta Bilecik derbisine sahne olacak.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında yapılan kur'a çekilişine Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecik İl Hakem Kurulu Başkanı Sedat Kara, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü temsilen İsmail Özdil, kulüp başkanları ve yöneticiler katıldı.

"Ligimiz her sene olduğu deplasmanlı çift devre olacak"

Açılık konuşması yapan Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun tüm kulüplere 2019-2020 futbol sezonun sakatsızlık ve başarı içinde geçmesinin temenni etti. Tosun, "Vezirhanspor ve Güneşspor Bilecik 2. Amatör Lig'de şampiyon olarak, 1. Amatör Lig'e yükseldiler. Onları da tebrik ederek başlayalım. Ayrıca yeni seçilen Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ve yönetimine başarılar dilerim. Söğütspor ve Gölpazarı Belediyespor ise; şuan kongre sürecinde. Bizler her sene Bilecik, Bozüyük ve Söğüt kurtuluş şenlikleri dolayısıyla ligi Eylül ayının son haftasında başlatıyoruz. Bu senede ligi 21-22 Eylül tarihlerinde başlatmayı düşünüyoruz. Bu yılda 14 kulüp ile lige başlayacağız. Geçen yıl bir takım ligden çekildiği için her hafta bir takım BAY geçti. Ligimiz her sene olduğu deplasmanlı olacak, çift devre. Sizden temennimiz ricamız birbirinize hoşgörülü olmanız, birbirinize saygılı olmanız. Her yıl yaptığımız her ay bir kulüp önderliğinde kaynaşma , tanışma yemekleri yapmıştık. Buna bu sene de devam edeceğiz. Gittiğimiz yemeklerde ilçe ve belde belediye başkanlarından spora destek isleteceğiz. 2019-2020 futbol sezonun hepimize hayırlı olsun" dedi.

"Bu yıl Eylül ayında başlayacak ligimizde 14 takım mücadele edecek"

Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ise; 2019-2020 futbol sezonda tüm kulüplerine başarılar dileyerek, "Vezirhanspor ve Güneşspor ve yeni seçilen kulüp başkanları tebrik ederim. Sizler spora hizmet eden kulüp başkanları ve yöneticilersiniz. Sizler spora destek vererek, gençlerimiz kötü alışkanlıklarımızda uzaklaştırmış oluyorsak ne mutlu sizlere. Bu yıl Eylül ayında başlayacak ligimizde 14 takım mücadele edecek. Ben centilmence, sakatlık olmadan, taraftarlar ve kulüpler arasında sevgi ve saygı çerçevesinde bir lig geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan konuşmalar sonrası 26 hafta sürecek ligin kuraları çekilirken, ilk hafta Bilecikspor-1299 Bilecik Kulübü karşı karşıya gelecek. İki Bilecik takımın bu karşılaşmasının sonucu merakla bekleniyor. 2018-2019 futbol sezonu şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor ise; ilk hafta kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u konuk edecek.