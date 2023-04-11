Bilecik 1. Amatör Lig'de 2022-2023 futbol sezonu sona erdi

Amatör Lig'de 2022-2023 futbol sezonu sona ererken, a grubunda Söğütspor, b grubundan Vitraspor namaglup ligi tamamladı.

Bilecik 1 Amatör Lig'de a ve b grubunda 14'üncü haftada sezonun son maçları oynanarak, lig tamamlandı. A grubunda 14'de 14 yapan Söğütspor liderliği göğüslerken, 1308 Osmaneli Belediyespor 33 puanda ikinci sırada yer aldı. B grubunda ise; 14'de 14 yapan Vitraspor lider bitirirken, Dodurgaspor 34 puanla ikinci sırada yer aldı. A grubunda Bilecik Gençlerbirliğispor, Vezirhaspor, b grubunda ise; Kurtköyspor ile Demirköyspor 2. Amatör Lig'e düştü. A ve b gruplarını lider bitiren takımlar yarın karşı gruplarında ikinci sırada yer alan takımlarla play-off müsabakasına çıkacak. Rövanş maçlarının da pazar günün oynanacağı müsabakaların final maçı 23 Nisan günü yapılacak. Burada şampiyon olan takım 30 Nisan günü Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü ile play-off maçına çıkacak. Bu müsabakayı kazanan takım 2023-2024 futbol sezonunda Bilecik'i Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek.