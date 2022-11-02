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Bilecik 1. Amatör Lig'de heyecan başlıyor

Bilecik 1.

Amatör Lig'de 2022-2023 futbol sezonu bu hafta oynanacak müsabakalarla başlayacak.


Amatör Lig bu sezon a ve b grubunda 16 takım mücadele edecekten, b grubunda mücadele edecek olan Demirköyspor ligden çekildi. A grubundan 1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik Gençlerbirliği Spor, 1299 Bilecik Kulübü, Vezihanspor, Söğütspor, Kürespor, Gölpazarı Belediyespor ve Osmaneli Gençlerbirliği Spor mücadele edecek. B grubunda ise, Kurtköyspor, Vitraspor, Karaköyspor, Pazaryerispor, Güneşspor, İçköyspor ve Dodurgaspor mücadele edecek.


Sezon cumartesi günü saat 12:00'da Pazaryeri İlçe Stadında oynanacak olan Karaköyspor-Vitraspor müsabakasıyla başlayacağı anlatan Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, "2022-2023 futbol sezonunda tüm takımlara başarılar dilerken, kazasız belasız bir lig geçmesinin temenni ederim. Bu sezon a ve b grubuna ayırdığımız takımlardan şampiyonları diğer grupta ikinci olan takımlar karşı karşıya gelecek. Buradanın galipleri ise; final maçında karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan ligin şampiyonu olacak" dedi.

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