Bilecik 1. Amatör Lig'de Söğütspor ve Vitraspor'un bileği bükülemiyor

Amatör Lig'de 6'ncı hafta geride kalırken, Söğütspor ve Vitraspor'un bileği bükülemiyor.

Amatör Lig'de A ve B grubunda 6'ncı hafta geride kalırken, 39 golün atıldığı ligde Söğütspor ve Vitraspor'un bileği bükülemiyor. A grubunda lideri Söğütspor ligde 6'da 6 yaparken, son hafta Osmaneli Gençlerbirliğispor 9-0'lık skorla geçti. Ligdeki diğer maçlarda Bilecik Gençlerbiliğispor kendi evinde 1308 Osmaneli Belediyespor'a 7-0 yenilirken, Gölpazarı Belediyespor deplasmanda 1299 Bilecik Kulübün 2-0, Kürespor ise Vezirhanspor 9-1 yendi. Söğütspor ligde 15 puanla 1308 Osmaneli Belediyespor, 10 puanla Kürespor takip etti.

Vitraspor'da 6'da 6 yaptı

B grubun lideri Vitraspor'da ligde 6'da 6 yaparak puanını 18'e çıkardı. Vitraspor ligin son haftasında Kurtköyspor'ü kendi evinde 7-0'la geçerken, Pazaryerispor, Dodudrgaspor ile 0-0 berabere kalırken, Güneşspor, Karaköy deplasmanında 3-1 yendi. Ligden çekilen Demirköyspor ise İçköyspor karşısında 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Ligde Vitraspor'u 16 puanla Dodurgaspor, 12 puanla İçköyspor takip etti.