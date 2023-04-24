Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonu, Söğütspor

Amatör Lig'in şampiyonu play-off final maçında Vitraspor'u 2-0 mağlup eden Söğütspor oldu.

Amatör Lig'in şampiyonu play-off final maçında A grubu namağlup lideri Söğütspor ile B grubu namağlup lideri Vitraspor karşı karşıya geldi. Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'ndan oynanan maça taraftarlar büyük ilgi gösterirken, adeta Söğüt halkı Bilecik'e akın etti. Maça iyi başlayan Söğütspor ilk yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken, ilk yarı 0-0'lık sonuçla sona erdi. Söğütspor taraftarları maçın orta hakemi Gökhan Keskin'e büyük tepki gösterdi. Maçın ikinci yarısında da karşılıklı ataklar sonuçsuz kalınca müsabaka 15'er dakika uzatmaya gitti. Uzatmaların ilk yarısında gelişen bir ani atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Söğütsporlu Furkan Dumlu skoru 1-0'a getirdi. İkinci uzatma yarısının 117'inci dakikasında yeniden gelişen bir ani Söğütspor atağında Samet Çelebi topu filelere göndererek, durumu 2-0'a getirdi ve uzatma dakikalarında başka gol olmazken, maçı Söğütspor 2-0 kazanarak, lig şampiyonu oldu.

Şampiyon, kupasını Bilecik Vali Vekili Akgün Corav'ın elinden aldı. Maçı Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve kurum müdürleri izledi.