Bilecik 1. Amatör Lig'in yeni lideri Bayırköyspor

Bilecik 1. Amatör Lig 16'ıncı hafta müsabakasında Bayırköyspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor müsabakasını 5-1 kazanırken, ligin lideri 1308 Osmaneli Belediyespor'un puan kaybetmesinin ardından ligde liderliğe yükseldi. Bilecik Sentetik Sahada oynana müsabakaya iyi başlayan Bayırköyspor maçın 11'inci dakikasında Besim Aytekin'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 14'üncü dakikasında Mesut Yılmaz Bayırköyspor'un ikinci golünü kaydetti. maçın 30'uncu dakikasında Besim Aytekin kendisinin ikinci takımının 3'üncü golünü kaydederken, ilk yarı 3-0'lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına atak bir futbolla başlayan Bayırköyspor maçın 63'üncü dakikasında Mesut Yılmaz'ın golüyle durumu 4-0'a getirdi. Maçın 75'inci dakikasında nadir gelişen Bilecik Gençlerbirliği Spor atağında ev sahibi takım bir penaltı atışı kazanırken, bu atış golle sonuçlandı. Bu golle durum 4-1' gelirken, maçın 90'ıncı dakikasında Bayırköysporlu futbolcu Eğit Tabak maçın sorunu belirleyen golün attı. Bu golle maç 5-1 sonuçlanırken, Bayırköyspor 42 punala liderliğe yükseldi. 1308 Osmaneli Belediyespor, Akpınarspor deplasmanında 1-1'lik skorla dönmesinin ardından 40 puanla yükselerek ligde ikinci sıraya geriledi.