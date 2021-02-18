İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik, 1 haftada vaka sayısı en çok artan il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bilecik’in 1 haftada 100 bin nüfusta görülen Korona virüs (Covit-19) vaka sayısı en çok artan il olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bilecik'in 1 haftada 100 bin nüfusta görülen Korona virüs (Covit-19) vaka sayısı en çok artan il olduğunu açıkladı.


Koca yaptığı paylaşımda, "Geçen haftaya göre 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.