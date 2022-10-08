Bilecik 1969 Spor Kulübü zorlu İstanbul deplasmanı öncesi son antrenmanına çıktı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11'inci grup temsilcisi Bilecik 1969 Spor Kulübü zorlu İstanbul deplasmanı öncesi son antrenmanını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

BAL 11'inci grup ilk haftasında kendi evinde Modafen'i 3-1 yenerek lige iyi bir başlangıç yapan 1969 Bilecik Spor Kulübü yarın İstanbul deplasmanında Kağıthane Belediye Nurtepe Stadı'nda Bayburt 1918 ile karşılaşacak. Zorlu müsabaka öncesi İstasyon Sentetik Saha'da son antrenmanına çıkan takım maç saatini beklemeye başladı. Son antrenmanda hırsları ve neşesiyle gözlerden kaçmayan futbolcular bu maçı da kazanarak, ligde 2'de 2 yapma peşinde. Son antrenmanı kentte pastane işleten Cengiz Çezik, katılarak futbolculara ve teknik heyete baklava ikram etti. Takıma zorlu Bayburt 1918 karşılaşmasında başarılar dileyen Çezik, tüm kenttin takıma sahip çıkmasını istedi.