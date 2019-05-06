Bilecik 2. Amatör Lig'in ilk şampiyonu Vezirhanspor

Amatör Lig A grubu 10'uncu hafta müsabakasında rakibini 7-1 yenen Vezirhanspor şampiyon oldu.

Bilecik Sentetik Saha'da oynanan Amatör Lig A grubu 10'uncu hafta müsabakasında Vezirhanspor, 1992 Yeniköyspor'u 7-1 yenerek, iki gruplu ligin ilk şampiyonu oldu. Bilecik grubu adlandıılan A grubunda 6 takım mücadele ederken, bu takımlardan Kınıkspor, Çaltıspor, Küplüspor ligden çekilmişlerdi. Ligde Ertuğrulspor, 1992 Yeniköyspor ve Vezirhanspor arasındaki geçen şampiyonluk yarışında 10'da 10 yapan Vezirhanspor 30 puanla nağmalup şampiyon oldu. 10 haftada 42 gol atan kırmızı siyahlı takım kalesinde sadece 3 gol gördü. Vezirhanspor bu sonuçla 2019-2020 futbol sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig'e yükselirken, şampiyonluk kupasını Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku'nun elinden aldı.

Öte yandan maç öncesi Bilecik Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" pankartla futbolcular sahaya çıktı.

Amatör Lig B grubundan 8 takim mücadele ederken, burada 6 hafta geride kaldı. Bu ligde Güneşspor 13 puanla liderliğini sürdürüyor. Bu grupta da şampiyon olan takım ise; Bilecik 1. Amatör Lig'e yükselen ikinci takım olacak.