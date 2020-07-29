Bilecik 2. OSB'ye 19 bin metrekarelik ticaret alanı

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yerleşkesine 19 bin metrekare alanda yapılması planlanan ''Ticaret Alanı' için proje toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve üyeleri, 2. OSB'de faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının temsilcileri ile ilgili daire müdürlerinin katıldığı toplantıda, 'Ticaret Alanı' projesiyle ilgili iş adamlarının görüş ve önerilerini alarak bir yol haritası ortaya koymak istediklerini ifade etti.

"Bilecik'te tüzel kişiliği olan 7 tane organize sanayi bölgemiz var. 8. OSB için yer seçimi çalışmalarını tamamladık"

Bilecik'in tarihe tanıklık etmesinin yanında sanayisiyle, tarımıyla ve doğal güzellikleriyle potansiyeli iyi olan bir pozisyonda olduğunun altını çizen Vali Şentürk, şunları kaydetti:

''İmkan ve kabiliyetleri, stratejik konumuyla Bilecik'in potansiyeli çok iyi durumda. İlimizi geleceğe taşıyabilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Bilecik, büyük şehirlerin arasında onların arka bahçesi değil, onların sayfiye yeri olması gereken bir kent. Doğasıyla, turizmiyle, sanayisiyle ve tarımıyla pazara yakınız. Pazarın her türlü imkanlarından yararlanabilecek bir pozisyondayız. Büyükşehirlerin külfetinden uzak bir pozisyondayız. O zaman bu pozisyonumuzun hakkını vermek lazım. Bilecik'te tüzel kişiliği olan 7 tane organize sanayi bölgemiz var. 8. OSB için yer seçimi çalışmalarını tamamladık. Özellikle İstanbul'dan ülkenin farklı noktalarından yatırım yapma düşüncesi ile ilimize yoğun bir rağbet var. İlin önünü açarken biraz daha katma değeri yüksek sektörlerin gelmesini sağlamalıyız. Sağlıklı bir fizibilite çalışmasıyla adımlarımızı atalım. Bilecik için hep birlikte faydalı hizmetler yaparız inşallah.''

2. OSB içerisinde bulunan 19 bin metrekare alanda yapılması planlanan ticaret merkezi çalışmaları hakkında yapılan sunumun ardından görüş ve önerilerin iletilmesiyle toplantı sona erdi.