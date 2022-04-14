Bilecik 716 sporcuyu ağırladı

Bilecik, Okul Sporları Futbol Küçük Erkekler Grup Müsabakaları'nda 716 sporcuyu ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2021-2022 okul spor faaliyetleri çerçevesinden yayımladığı takvime göre Bilecik'in de yer aldığı 9 merkezde düzenlenen Okul Sporları Futbol Küçük Erkekler Grup Müsabakaları oynanan müsabakalar ile tamamlandı. Erkek kategorilerinde düzenlenen müsabakalara toplamda 11 farklı ilden 10 takım mücadele etti.

Üç ayrı grupta, birbirinden çekişmeli müsabakalara ev sahipliği yapan turnuvada A Grubunda lider Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu oldu. Ankara Çanakkale Şehirtleri Ortaokulu B Grubunu lider tamamlayıp yarı final bileti alırken C Grubunda ise Düzce Toki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu yarı final aşamasına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, bu yıl Bilecik'te düzenlenen 5. Ulusal turnuva olan Okul Sporları Futbol Küçük Erkekler Grup Müsabakalarında 154 sporcu mücadele etti. Daha önceki turnuvalarda kentte 562 sporcuyu ağırlanırken bu turnuva ile ağırlanan sporcu sayısı 716'ya çıktı.