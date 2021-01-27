Bilecik AFAD personeli İRAP toplantısına katıldı

AFAD Başkanlığı ve Marmara bölgesindeki illerin katılımı ile AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü koordinasyonunda video konferans yoluyla İRAP toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve kurum personeli de katıldı. Yapılan toplantıyı değerlendiren İl Müdürü Demirel, "İRAP, ilimizin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan plandır. İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla; şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, afet risk azaltma bilinci oluşturmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak, paydaşlar arasında iş birliğini artırmak, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak amacıyla Tekirdağ İl Müdürlüğü koordinasyonunda video konferans yoluyla İRAP toplantısı katıldık" dedi.