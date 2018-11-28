Bilecik Ağır Ceza Reisi Göktaş, Başkan Bakıcı'yı ziyaret etti

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve aynı zamanda Adalet Komisyonu Başkanı Muhammet Göktaş, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı ziyaret etti.

Başkan Bakıcı'yı makamında ziyaret ederek iade-i ziyarette bulunan Ağır Ceza Reisi Göktaş, Başkan Bakıcı ile bir süre görüştü. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Bakıcı, Ağır Ceza Reisi Göktaş'a Bozüyük'ün genel durumu, belediyecilik faaliyetleri, ilçeye kazandırılan projeler ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaretin sonunda nazik ziyaretleri için Ağır Ceza Reisi Göktaş'a teşekkür eden Başkan Bakıcı, Ağır Ceza Reisi Göktaş'a ziyaretin anısına anı seramiği ve fincan takımı takdim etti.