Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşı, proje ve hedeflerini anlattı

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Kentlere Dokunan Kadınlar' söyleşisinde proje ve hedeflerini anlattı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un moderatörlüğünde düzenlenen söyleşiye Subaşı, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan konuşmacı olarak katılarak, yaptıkları ve yapacakları projeleri anlattı.

Bilecik Belediyesi tarafından yapılan fiziki, kültürel, sosyal ve sanatsal alandaki çalışmaları katılımcılarla paylaşan Subaşı, "Odunpazarı Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Kentlere Dokunan Kadınlar' söyleşisinde, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile birlikte, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un moderatörlüğünde bir araya geldik. Kadının gücünü toplumda daha fazla hissettirmek ve üretim toplumu içinde yer alması için elimizden geleni her zaman yapacağız. Şehirlerimizin gelişmesi ve büyümesi için cesaretle, azimle ve yorulmadan çalışmalarımızı her zaman sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.