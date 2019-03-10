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Bilecik Belediye Başkanı Can'dan Bahçeli'ye anlamlı hediye

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Osmangazi adına ilk hutbeyi okuyan Dursun Fakih Hazretlerinin cuma hutbesini hediye etti.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Osmangazi adına ilk hutbeyi okuyan Dursun Fakih Hazretlerinin cuma hutbesini hediye etti.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Yerel Seçimleri öncesinde seçim startını vermek için Bilecik'in Söğüt ilçesine geldi. Miting öncesi Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret eden Bahçeli, türbe yanındaki otelde kısa süreli mola verdi. Burada AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, MHP lideri Bahçeli'ye anlamlı bir hediye takdim etti. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu tarih olan 28 Eylül 1299'da Osmangazi adına ilk hutbeyi okuyan Dursun Fakih Hazretlerinin cuma hutbesi hediye edilen Bahçeli'ye bir de Osmanlı tuğrası hediye edildi.

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