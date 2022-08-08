Bilecik Belediye Başkanı Şahin, 30 Eylül'de hâkim karşısına çıkacak

Olay, 19 Ocak günü Bilecik Belediyesinde meydana gelmişti. Bilecik'te bir müteahhit, Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş Genel Müdürü ve Başkan Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı'nın kendisinden rüşvet istediğini öne sürerek polise başvurdu. Müteahhit, Erdağı'nın kendisinden işlemlerini takip etme karşılığında 130 bin dolarlık senet ile 200 bin dolar nakit istediğini söyledi. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde para alışverişinin yapılacağı Bilecik Belediyesi çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Belediye binasındaki odayı basan polis ekipleri, Erdağı'nı rüşvet alırken suçüstü yakaladı. Erdağ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevine gönderilmişti.

Geçici olarak görevden alındı, partisi ihraç etti

İçişleri Bakanlığınca Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Ardından 17 Şubat günü CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Başkan Semih Şahin'in oy birliği ile ve ihraç talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı. CHP'de parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Semih Şahin, partisinden ihraç edildi. Şahin'in kesin ihracına oyçokluğu ile karar verildiğini açıklanmıştı.

İddianame hazırlandı

26 Temmuz günü rüşvet olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın 'rüşvet almak' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi

Hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi sunulurken, mahkeme tarafından Selçuk Erdağı ve Semih Şahin hakkında 4-12 yıl arasında hapis talebi ile ilgili dava açıldığı öğrenildi. İddianamede, şüpheli Selçuk Erdağı'nin, şüpheli Semih Şahin'in bilgisi ve iradesi dışında eylemlerde bulunmasının mümkün olmadığı vurgulandı. İddianamede, rüşvet olayıyla ilgili somut olarak, “Telefon inceleme tutanağı ile sabit olduğu üzere 30 Aralık 2021 günü saat 15.18'de şüpheli Selçuk Erdağı'nin müşteki Harun Dağ'yi arayarak resmi olarak tespit edilen tutarın 42 milyon liraya (AVM satışı için belirlenen fiyat) çekildiği, 1 milyon TL'yi elden alacakları ve anlaştıkları alacaklarından da 500 bin TL'yi sildikleri şeklinde görüşme gerçekleştirdikleri esnada yine güvenlik kamera kayıtları ile sabit olduğu üzere diğer şüpheli Semih Şahin'in, Selçuk Erdağı'nin odasında olduğu tutanaklarla sabittir. Bu dahi anlaşma gerçekleştiğinde her iki şüphelinin aynı ortamda iştirak iradesi içerisinde hareket ettikleri ve TCK 252/3 hükmü gereği üzerlerine atılı suçun sübut bulduğunun kanıtı niteliğindedir" ifadelerine yer verildi.

30 Eylül günü ilk mahkeme

Belediye Başkanı Semih Şahin ve danışmanı Selçuk Erdağı hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, ikili ilk mahkemeye 30 Eylül günü Bilecik Adliyesi Ağır Ceza Mahkeme Salonu'ndan çıkacak.