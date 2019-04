Bilecik Belediye Başkanı Şahin mazbatasını aldı

CHP Bilecik İl Başkanlığı önündeki kalabalık grup eşliğinde Bilecik Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, vatandaşlarla birlikte Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Büşra İlhan'dan mazbatasını aldı.

Törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan Şahin ile partililer, Bilecik Belediyesine kadar yürüdü. Belediye binası önünde, belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve çalışanlar tarafından karşılanan Belediye Başkanı Semih Şahin'i, makamda eski Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can karşıladı. Düzenlenen program ve karşılamadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Semih Şahin, Nihat Can'a teşekkür etti. Makamda; görevi Başkan Semih Şahin'e teslim eden Nihat Can, "Milletin verdiği karar her şeyin üstündedir. Buna saygı duymak lazım. Bana ne görev düşerse, Bilecik'in hizmetinde beraber çalışmaktan mutluluk duyarım. Kendisini tebrik ediyorum, hayırlı olsun. İnşallah şehrimiz faydasına olacak bütün çalışmalarda bir ve beraber olacağız" dedi.

"Bilecik için geldik, Bilecik'teki 70 binin hizmetinde olacağız''

Görevi devralan Şahin de gösterdiği nezaketten dolayı Can'a teşekkür ederek, "Hep birlikte Cumhuriyetimizi koruyacağız ve biz umudun iktidarı olarak geldik. Bizim için rakip yok bütün Bilecik bizim, 70 bin için geldik. Bundan sonra Bilecik'te yaşayanlar için çalışacağız. Bilecik için ne iyi olacaksa yine beraber yapacağız. Aynı düşünceyle yönetimimizi 5 yıl boyunca sürdüreceğiz hep birlikte. Herkesin katkısıyla, bizim sözümüzle ortak akılla Bilecik'i en iyi noktalara getirmek istiyoruz. Nihat Can'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Semih Şahin, daha sonra belediye bahçesinde vatandaşların tebriklerini karşıladı. Öte yandan Başkan Şahin'e eşi Serpil Şahin, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da eşlik etti.