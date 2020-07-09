Bilecik Belediye Başkanlığından haşerelerle ilgili uyarı

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından belirli takvim dahilinde bütün mahallelerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmasının sürdüğü bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

‘'Belediyemiz; yılın 12 ayı boyunca program çerçevesinde düzenli olarak haşere ile mücadeleyi sürdürmektedir. Özellikle larva uygulaması, tüm il genelinde tespit edilen sabit noktalar başta olmak üzere (menfezler, durgun su kaynakları, göletler, bodrumlar, fosseptikler, gübrelikler, sulama havuzları, çöp alanları, inşaat alanları, rögarlar, metruk alanlar, vb.) gibi çok çeşitli kaynaklarda 12 ay süresince sürdürülmektedir. Uçkun mücadelesi yaz aylarında yaklaşık 6 ay sürmekte; belirli bir program çerçevesinde her mahallemize hafta da iki gün olacak şekilde sürdürülmektedir.''

"Tüm yurtta sivrisinek üremesi erken başladı"

Açıklamada tüm yurtta sivrisinek üremesinin erken başladığı belirtilerek, "Pandemi sürecinin getirmiş olduğu dezenfektan iş yükü, sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi sebebi ile neredeyse bütün yıl su sıcaklığının düşmemesinden kaynaklı olarak ülke genelinde sivrisinek üremesi çok erken başlamıştır. Ayrıca düzensiz gerçekleşen yağışlarda larva mücadelesi olumsuz etkilenmiştir. Kontrolsüz atılan araç lastikleri, bahçelerdeki kovalar, su kuyuları, saksı diplerinde biriken sular, tıkalı çatı oluklarında biriken sular ve bodrum katlarda biriken zemin suları gibi birçok alan sivrisinek üremesi için ideal yerlerdir.''

‘'Su birikintileri haşere çoğalmasını kolaylaştırmaktadır''

Açıklamada ayrıca su birikintilerinin haşere çoğalmasını kolaylaştırdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizdeki birçok evin bahçeli olması ve vatandaşlarımızın; yağmur sularını veya şebeke suyunu kova, bidon, varil gibi kaplarda ağızlarını açık bırakarak biriktirmeleri sivrisinek mücadelesinin verimli bir şekilde yürütülmesini engellemektedir. Bir sivrisineğin bir seferde 200'e yakın yumurtayı en ufak bir su birikintisine bile bırakabileceği göz önüne alındığında yürütülen mücadelenin zorluğu daha iyi anlaşılacaktır. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak; geçirdiğimiz bu zor günlerde haşere ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın bizlere destek olmalarını bahçelerinde, balkonlarında su biriktirmemelerini ve bodrum katlarını kontrol etmelerini talep ediyoruz. Şikayetlerin de Bilecik Belediyesi Güzel Masa birimine mahalle, sokak, kapı numarası şeklinde bildirmelerini önemle rica ederiz" denildi.