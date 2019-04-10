Bilecik Belediye Meclisi'nde bir ilk

Bilecik Belediye Meclisi'nin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki seçimler sonrası ilk toplantısını, İYİ Parti İl Başkanı Soner Hızlı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ile AK Parti, MHP ve İYİ Parti ile CHP'den bazı partililer de takip etti. Belediye Meclis toplantısının ve alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Belediye Başkanı Semih Şahin, yeni bir uygulamaya imza atarak, meclis toplantılarının Meclis birinci başkanvekili tarafından yönetileceği kararını belirtti.

Belediye meclis toplantısı ayda iki kez gerçekleştirilecek

Yapılan düzenleme ile meclis çalışmalarına hız ve pratik kazandıracaklarını belirten Belediye Başkanı Semih Şahin, oturumu yönetmek üzere 1. Başkanvekili Mustafa Sadık Kaya'yı görevlendirdi. 19 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Belediye Meclis toplantı günlerinin, pazartesi ve perşembe günü saat: 17:30'da olmak üzere ayda iki kez yapılması kararlaştırıldı. Bu uygulamayla birlikte komisyonlara havale edilen konuların aynı ay içerisinde karara bağlanarak meclise çalışmalarına hız kazandırılmak amaçlanıyor.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile yeni bir komisyon kuruldu

Yeni dönemin ilk meclis toplantısında alınan bir diğer karar ise Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kurulmasına karar verildi. Ayrıca belediye meclisi komisyonları içerisinde ilk kez Sosyo-Kültürel Yaşamı Destekleme ve Kalkındırma Komisyonu kuruldu. Bilecik Belediye Meclisi'nin Nisan ayı olağan toplantısında, meclis başkanvekili, katip üye, encümen, komisyon üyeleri ve çeşitli birliklerde temsil adına gizli ve açık olmak üzere birçok seçim yapıldı. Komisyonlar 5'er kişiden oluşturuldu. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Millet İttifakı'ndan 3 üye ve Cumhur İttifakı'ndan 2 üye komisyonlarda yer aldı.

Seçimler sonucunda görev alan üyeler

Belediye başkanı ile birlikte 16 meclis üyesi bulunan Millet İttifakı ile 10 üyesi bulunan Cumhur İttifakı arasında gerçekleşen seçimler sonucunda şu isimler görevlendirildi:

Katip üyeler, Selami Tine ve Melek Mızrak Subaşı Meclis 1'inci Başkanvekili Mustafa Sadık Kaya, Meclis 2'nci Başkanvekili Muharrem Tüfekçioğlu, Belediye Encümenleri Hüseyin Yıldız, Selami Tine ve Muharrem Tüfekçioğlu, Plan ve Bütçe Komisyonuna Birol Ünsal, Soner Olgun, Ahmet Korkmaz, Hasan Cinit, Akın Atakan, İmar Komisyonuna Melek Mızrak Subaşı, Muharrem Tüfekçioğlu, Ahmet Korkmaz, Muhammed Karadayı, Hamdi Salt, Ücret ve Tarife Komisyonuna Ali Olcay, Cabir Sağlam, Birsen Okatan, Gülcan Namal, Turgay Yıldız, Kira Tespit Komisyonuna Birol Ünsal, Nurten Bilecikligil, Bülent Kaya, Köksal Arslan, Sezer Sargın, Sosyo-Kültürel Yaşamı Destekleme ve Kalkındırma Komisyonuna Melek Mızrak Subaşı, Birsen Okatan, Nurten Bilecikligil, Gülcan Namal, Çetin Kaya seçildi.

Ayrıca Bilecik Belediyesi'ni Tarihi Kentler Birliği Meclisi'nde temsil edecek üye Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi'ni Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi'nde temsil edecek üye Nurten Bilecikligil, Bilecik Belediyesi'ni Marmara Belediyeler Birliği Meclisi'nde temsil edecek üye Soner Olgun, Bilecik Belediyesi'ni Türk Dünyası Belediyeler Birliği Meclisi'nde temsil edecek üye Muharrem Tüfekçioğlu, Bilecik Belediyesi'ni Özel İdare ve Belediye Müşterek Hizmetler Tesis ve Yaşatma Birliği Meclisi'nde temsil edecek üyeler, M. Sadık Kaya, Ahmet Gürses, Muharrem Tüfekçioğlu, Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi'ni Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Meclisi'nde temsil edecek üye Ahmet Gürses, Bilecik Belediyesi'ni Bilecik Belediyeler Birliği Meclisi'nde temsil edecek üye Hüseyin Yıldız seçildi.

Yeni dönemin ilk Meclis toplantısının son bölümünde Denetim Komisyonu raporu okunarak, 2018 yılı belediye faaliyet raporu Meclise sunuldu.