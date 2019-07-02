Bilecik Belediye Meclisinde gergin anlar

Bilecik Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı tplantısına, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile AK Parti Grup Sözcü Vekili Muhammet Karadayı arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin Başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 3'ü ek 9 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis sonunda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Vekili Muhammet Karadayı, Başkan Şahin'e "Ocak ayı meclisi ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nden sonra burada İYİ Partiler, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Harekat Partisi ve bizler AK Partinin tüm meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmiş bütçeyi onayladık. Bu bütçe içerisinde belediyenin toplam borcu 40-42 milyon yazıyordu. Sizlerde yarın bir gün sizin dediğiniz gibi borç 40 milyon değilmiş, 80 milyon dediniz. Borç ile alakalı yeni seçilmiş belediye meclis üyelerini bilgilendirirseniz bundan mutlu oluruz. Geçen meclis toplantısında burada elimde 300 tane dosya var diye bir söylem yaptınız. 300 adet dosya ben bunları tek tek açıklayacağım dediniz ortada bir şey var mı?" diye sordu

Bunun üzerine Şahin, "Bekleyin" diye cevap verdi. Ardından tekrar söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Vekili Muhammet Karadayı, "Sabırsızlıkla bekliyoruz başkanım yani ortada bir şey yok. Sizler bu dosyaları sunmakla mükellefsiniz. Çünkü bu aralar bir şey söylüyorsunuz 3 ay geçti yani 3 ay içerisinde 80 bin nüfuzlu bir şehrin yani bu kadar zor olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Zamanı gelince göreceksiniz"

Bu sözler üzerine cevap veren Şahin, "Bu senin görüşün. 300 tane dosya şuan bende bulunan satış fatura ve ihalelerdir. 300'ün çok üzerinde. Burada hepiniz göreceksiniz zamanı gelince, zamanlama bana ait. Herkesin bir siyaset figürü var. Benim de var. O yüzden zamanlama bana ait olarak hiçbir şey doğru dürüst yapılmamış dediysem bunda da iddialıyım boş laf yapmıyorum. Bana bir tek kişi herhangi bir inşaat, herhangi bir yatırım diyemez ki bu doğru ve tam yerinde yapılmış bir tanesini söyleyin ben sözümü geri alacağım" dedi.

"Doğru dürüst işi sizler devam ettiriyorsunuz"

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Vekili Muhammet Karadayı, "Sizden önce bu Bilecik 3 dönem AK Parti belediyeciliği vardı. Son dönemde Bilecik Belediyesinin yaptığı ihaleyi, hazırladığımız projeleri sizler devam ettiriyorsunuz. İşte bir tane örneği göstermiş olduk. Doğru dürüst işi sizler devam ettiriyorsunuz" dedi.

"Ben böyle bir proje yapmazdım"

Bu sözler üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Ben o dönem belediye başkanı olsam böyle bir işe başlamazdım, böyle bir projeyi yapmazdım. O yüzden doğru dürüst ama onaylanmış bir projeyi yürütmek zorundasın ve yürütüyorum. Ama bana göre yanlış bir projedir, şehrin binaya değil yeşil alanlara ihtiyacı vardır" dedi.

"Projeler devam ediyor mu, etmiyor mu takipçisi olacağız"

AK Parti Grup Sözcüsü Vekili Muhammet Karadayı son kez söz alarak, "Sayın başkanım, şimdi cümleleriniz alkışlandı onure oldunuz. Bu cümleleriniz doğrultusunda belediyede mevcut ihalesi tamamlanmış prosedürleri tamamlanmış projelerin eksiksiz olan projelerin devam edip etmeyeceğine hep birlikte şahit olacağız. Bundan sonraki meclis toplantılarında Muhammet Karadayı olarak ben bu projeler devam ediyor mu, etmiyor mu siz değerli meclis üyelerin kalplerine sunacağım" dedi.

"Sizler bu şehre örnek olması gereken insanlardan bir tanesisiniz"

Tarihi Belediye binasındaki fiziki müdahalelere de değinen Muhammet Karadayı, Başkan Şahin'in konu ile ilgili basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamasının tamamıyla yanlış olduğunu söyleyerek, "2005 tarihinde restorasyon projesi uygun bulunan belediye hizmet binasında yapılmış olan müdahalelerin güncel revize ve restorasyon projesinin iletilmesinden sonra değerlendirilmesinin uygun olduğuna, söz konusu taşınmaza kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verilmiştir. Bu kurulun raporu. Sizler inşaat mühendisisiniz. Sizler bu şehre örnek olması gereken insanlardan bir tanesisiniz, bu konuyu gündeme getirmeyecektim ama bu konuda yapılan açıklamalar basına verilen açıklamalar tamamıyla yanlış" dedi.

"19. yüzyıl binasının tuvaletlerine pimapen yapılmasını kabul edemem"

Şahin, belediye binasına ile ilgili kısma cevap vererek, "Anıtlar Kurulu'na gittiğimi söyledim, orası ile görüştüğümü söyledim. Ben 11 yıl fiilen bu işi yaptım. Bir sürü 19'uncu ve 18'inci yüzyıl binasının restorasyonla güçlendirmesi yaptım. Bir yerde restorasyon nasıl yapılır bilirim, ben bir 19'uncu yüzyıl binasının tuvaletinin pimapenden yapılmasını kabul edemem. SİT bölgesinde tenis sahası yapılmasını kabul edemem, burada 90'ı geçik hatalı imalat var, bakın inatla söylüyorum. Bilecik'te bu konuyla ilgili siz hiç konuşmayın. 90 küsur hata yapmışsınız, ben bu konu ile ilgili konuşulmasını da artık istemiyorum, orada gerçek bir tarihi eser vardır, o da 1905 yılında yapılan Abdülhamit dönemi bir binadır. Şuan Türkiye'de kullanılan ve o dönemden gelen 3 tane aktif kullanılan bina vardır, ben bu binayı da çok iyi değerlendireceğim. Ben bu işi bilen ve uygulayan bir adam olarak en iyi biçimde değerlendireceğim, siz bu konuda bana güvenin, o yüzden bu konuyu uzatmayalım bekleyin ve görün. Bakın o binayı ben nasıl bir müze belediye haline getiriyorum görün. Pimapen tuvaletlerden kurtarıp, abuk sabuk tenis sahaları var sanki yer yokmuş gibi, siz o alana dokunamazsınız kardeşim, olmaz öyle şey, o yüzden bekleyin, görün ve bilmediğiniz konularda da fazla konuşmayın, toplantı bitmiştir" dedi.