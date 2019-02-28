İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik Belediye Spor Basketbol, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükseldi

Bilecik Büyük Erkekler Ligi’nde şampiyon alan Bilecik Belediye Spor Basketbol Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ne yükseldi.

Bilecik Büyük Erkekler Ligi'nde şampiyon alan Bilecik Belediye Spor Basketbol Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükseldi.


4 takımın yer aldığı Büyük Erkekler Ligi'nde şampiyon alan Bilecik Belediye Spor Basketbol takımı Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükselmeye hak kazandı. Bilecik'in dışından herhangi bir oyuncu bulunmayan takım ligde yer alan Bozüyük takımlarını 50-59, 92-43 skorlarla yenerken, Bilecik katılan diğer takımı 85-40 skorla yendi. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükselmeyi hak eden takım 1 Mart gününe kadar 20 bin TL olan katılım bedelini yatırılmazsa takımın bir üst lige yükselme hakkı yanacak.


Öte yandan bu güne kadar kulübün herhangi bir başvuru yapmadığı öğrenilirken, oyuncu velileri takıma sahip çıkılmasını ve çocukların Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde Bilecik temsil etmelerini istediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.