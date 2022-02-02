Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı mağlup oldu

Lig 15. haftasında Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı evinde MFA Zonguldak DSİ'ye 3-0 mağlup oldu.

İstasyon Spor Salonu'ndan oynanan TVF Kadınlar 2. Lig 15. hafta müsabakasında Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, MFA Zonguldak DSİ'ye 3-0 mağlup oldu. İlk seti 14-25, ikinci seti 8-25 ve son seti 15-25 kaybeden Bilecik ekibi, 9 takımlı ligde 17 puanla 6. sırada yer aldı. Grubun başka bir Bilecik temsilcisi Bozüyük Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı ise bu haftayı BAY geçti.

Öte yandan karşılaşmayı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin eşi Serpil Şahin ve sporseverler izledi. Maç sonundan mağlup olan takımına moral veren Başkan Şahin, "Kızlarımıza önümüzdeki karşılaşmalarında başarılar diliyoruz" dedi.