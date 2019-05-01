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Bilecik Belediyeler Birliği Başkanını seçti

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman oldu.


Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Bilecik Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimlerine Bilecik il genelindeki 11 belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis başkanı ve il genel meclis üyeleri katıldı. 24 kişinin oy kullandığı seçimde 18 oy alan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. 4 oy boş çıkarken, 2 oy da geçersiz sayıldı.


"Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışacağız"


Seçim sonrası tüm Bilecik Belediyeler Birliği üyelerine teşekkür eden Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bugün İlimizde gerçekleştirdiğimiz seçime 11 belediye başkanımız, seçilmiş meclis üyelerimizin, il genel meclis başkanımız ve il genel meclis üyelerimizin eksiksiz katıldı. Bilecik Belediyeler Birliği Başkanlık seçimlerinde bizleri başkanlığa layık gören çok kıymetli birlik üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonrada ilimiz ilçelerimiz ve beldelerimiz için ve daha iyi bir gelecek için durmadan çalışacağız" dedi.

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