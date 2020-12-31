Bilecik Belediyeler Birliği toplantısı

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda yapılan Bilecik Belediyeler Birliği Aralık ayı toplantısına tüm belediye başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bilecik il genelinin ilgilendiren çöp toplama taşıma ve bertaraf konuları hakkında belediye başkanlarımızla yılın son değerlendirme toplantısını gerçekleştirdik. Sorumluluk alanlarındaki vatandaşlarımızın daha kaliteli ve düzenli hizmet alması için gayret sarf eden bu konuda birlik beraberlik içinde hareket edip en doğru kararları almak için çalışan ilimizdeki tüm belediye başkanlarımıza ve seçilmiş meclis üyelerimize katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.