Bilecik Belediyeler Birliği'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Bilecik Belediyeler Birliği'nin Eylül Ayı Olağan Meclis toplantısı İl Genel Meclis Salonu'nda yapıldı.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında, belediye başkanlarının ve seçilmiş meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Yaman, "Birliğimiz, belediyelere hizmet, mevzuat ve her anlamda ufkunu açabilecek, vizyonel projeler gerçekleştirebilecek, onları gelecek çağa hazırlayabilme ve projeler üretebilmesi noktasında kurulmuştur. Birliğimizin Türkiye'de gerçek anlamda hak etmiş olduğu yere gelebilmesi noktasında gereken mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Mücadelemizi sadece Bilecik'te değil Bilecik dışındaki mahalli idarelere de örnek teşkil edecek bir yapıya kavuşturmak için sürdürmeye devam edeceğiz. Bu duygularla siz değerli meclis üyelerimiz ve başkanlarımıza katkı katılımlarınız için en kalbi şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri konuşuldu. Başkan Yaman, belediye müdürlüklerinin çalışmaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Son olarak dilek ve temenniler bölümünde birlik üyelerinin dilek ve fikirlerini alan Başkan Yaman, toplantıyı sonlandırdı.