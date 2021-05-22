Bilecik Belediyesi çalışmaları Sağlıklı Kentler Birliği tarafından takdir edildi

Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan Bilecik Belediyesi, son zamanlarda özellikle bisiklet ulaşımını kolaylaştıracak çalışmalar yanı sıra kullanımının artırılması, çevrenin korunması ve bu anlamda gerekli bilinçlenmenin oluşması için birçok çalışma gerçekleştirdi. Bilecik Belediyesi tarafından bu alanlarda yapılan çalışmalar Kentli Dergisi ve birçok makalede yer alarak, okuyucuyla buluştu.

Dumansız hava sahaları oluşturuldu, bisiklet park yerleri yapıldı, yeni mazgal sistemleri kullanıma girdi

Çalışmalar kapsamında birçok okul yanı sıra kurum ve kuruluş binaları bahçelerinde bisiklet park yerleri yapılarak, bisiklet kullanımının artırılması sağlandı. Atatürk Ormanı'nda yeni bisiklet yollarını hizmete koyan Bilecik Belediyesi ayrıca bisiklet kullanıcılarının herhangi bir kaza ve olumsuz durumla karşılaşmamaları amacıyla bisiklet ulaşımına uygun yeni mazgallar kullanıma girdi.