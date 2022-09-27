Bilecik Belediyesi dikiş kursu gören kadınlar İstanbul gezisiyle eğlendi

Melek Mızrak Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen İstanbul turuna kadınlarla birlikte katıldı.

Bilecik Belediyesi dikiş kurslarında eğitim gören kadınlara yönelik düzenlenen İstanbul gezisi ile kadınlar boğaz turu ve Rahmi Koç Müze ziyareti yaptı. Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve belediye personelinin de katıldığı gezide kadınlar gezi boyunca oldukça eğlendi. Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, “Dikiş kurslarımızda eğitim gören kadın hemşehrilerimizle birlikte güzel bir gezi yaptık. Rahmi Koç Müzesi ve İstanbul'un eşsiz boğazında güzel anılar biriktirdi. Tabi bu gezide bize en büyük desteği veren, hiçbir ricamızı kırmayan ve her alanda iş birliği yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükşehir Belediye yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu imkanları oluşturdukça bu tür programlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Geziden oldukça keyif aldıklarını belirten kadınlar da Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür etti. Gezi programı hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.