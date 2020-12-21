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Bilecik Belediyesi fırını yanan esnafa yardım elini uzattı

Bilecik Belediyesi, merkeze bağlı Yeniköy’de ekmek fırınında yangın çıkan esnafa yardım elini uzattı.

Bilecik Belediyesi, merkeze bağlı Yeniköy'de ekmek fırınında yangın çıkan esnafa yardım elini uzattı.


Açılışına bir gün kala yangın sonucu işyerinde hasar görülen fırın için köye giden Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü görevlileri, fırın sahibi ve köy halkını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Köy muhtarı ve iş yeri sahibinden bilgi alan yetkililer, gerekli yardımları sağlamak adına ihtiyaç listelerini oluşturdu. Muhtar Bahattin Kaygısız, fırın sahibi ve köylüler, belediye yetkililerine teşekkür etti.

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