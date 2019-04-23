Bilecik Belediyesi meclis üyesine otomobil çarptı

Bilecik'te yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Bilecik Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Dahil'e otomobil çarptı. Yaralanan Dahil, Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sonrası AK Parti İl Başkanlığı binasına geçen heyet arasında bulunan Bilecik Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Dahil'e, Atatürk Bulvarı üzerinde yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçerken Sanayi istikametine seyir halinde olan İlter Ç. yönetimindeki 11 DH 802 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Nusret Dahil, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, tek taraflı işleyen trafik, kaza yapan otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.