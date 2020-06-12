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Bilecik Belediyesi salgınla mücadeleye devam ediyor

Bilecik Belediyesi tarafından korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları birçok alanda aralıksız şekilde devam ediyor.


Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgın ile üç ayı aşkın bir süredir mücadele eden Bilecik Belediyesi, vatandaşların yoğun olduğu alanların yanı sıra birçok mekanda da dezenfekte çalışmasını sürdürüyor. Kurum ve kuruluş binaları, ibadethaneler, okullar, site ve yerleşkeler gibi yoğun alanlar başta olmak üzere bini aşkın noktada birçok kez dezenfekte çalışması yapan ekipler, şehir merkezindeki banka ATM noktaları, dinlenme ve eğlence alanları gibi halkın yoğun şekilde kullandığı alanları da dezenfekte ediyor. Ekipler çalışmaları kapsamında ayrıca ilaçlama araçları ile park ve bahçeler, otogar ve benzeri büyük alanlarda da ilaçlama ve dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

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