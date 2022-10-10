Bilecik Belediyesi sanat akademisi kayıtları başladı

Bilecik halkını birçok alanda aktivite ile buluşturan Bilecik Belediyesi her yıl düzenlediği Sanat Akademisi eğitim ve kursları ile halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. Sanatın birçok dalında verilen eğitimlerle hem çocuklar erken yaşta sanatla tanışıyor, hem de içinde ukde kalan vatandaşlar bu eğitimlerden faydalanabiliyor.

Kayıt için başvuru hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, “Keman, gitar, piyano, ney, klarnet, bağlama, ritim ve perküsyon, türk sanat müziği korosu, çocuk korosu, halk oyunları, resim, heykel, rölyef ve tiyatro alanlarında verilecek kurslara 7 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız katılabilir. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslara kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezine gelebilir ya da telefonu arayarak bilgi alabilirler” ifadelerini kullandı.