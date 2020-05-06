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Bilecik Belediyesi şehir merkezinde maske dağıtımına devam ediyor

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin çeşitli alanlarında vatandaşlara maske dağıtımı devam ediyor.


Salgın ile mücadele kapsamında vatandaşlara birçok konuda hizmet veren Bilecik Belediyesi tarafından semt pazarları, kapalı pazar, pazar pazarı ve şehir merkezindeki dağıtım noktalarında ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor. Şu ana kadar yaklaşık 290 bin adet maskeyi vatandaşlara dağıtan Bilecik Belediyesi tarafından belirtilen alanlar ile şehir merkezinde kurulan noktalarda maske dağıtımları düzenli olarak devam edecek.

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