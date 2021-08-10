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Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Kadın Voleybol Takımı bir araya geldi

Voleybol 2’inci Ligi’nde mücadele eden Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Kadın Voleybol Takımı’na katılan yeni transferler düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Voleybol 2'inci Ligi'nde mücadele eden Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Kadın Voleybol Takımı'na katılan yeni transferler düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.


Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Başkanı aynı zamanda Bilecik Belediye Başkan Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, takıma yeni transfer edilen sporcularla kahvaltıda bir araya geldi. Voleybolcu kızlara yeni sezonda başarılar dileyen Subaşı, "Önümüzdeki sezon Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele edecek kızlarımıza, Bilecik'te voleybol kültürü oluşturmak ve takımımızı üst lige taşımak için verecekleri mücadelede başarılar diliyorum” dedi.

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