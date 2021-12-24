Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi öğrencilere sınıf oldu

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi öğrencilere sınıf olurken, işlenen derste 'Cumhuriyet Hattında Bilecik Mülakatı' belgeselinin gösterimi de yapıldı.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'ne gelen öğrenciler hem müzeyi gezdi hem de derslerini müzede işledi. Ders anlatımının ardından yönetmen Semih Dindar'ın çektiği 'Cumhuriyet Hattında Bilecik Mülakatı' adlı belgesel filmin gösterimine geçildi.

"Paris'te arşivde bulunan görüntüleri de olmak üzere birçok güzel görüntülerle hazırlanan belgesel"

Belgesel gösterimi öncesi açıklamalarda bulunan Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müze Sorumlusu Arkeolog Mesut Ünver; “Bilecik Mülakatı'nın 100. yılında pandemiden dolayı kutlama yapamadık. Ama yönetmenimiz Semih Dindar ve Aykut İpek ile bu belgeseli hazırladık. Bu belgeselde birçok tarihçinin katkıları oldu, kendilerine teşekkür ediyoruz. Paris'te arşivde bulunan görüntüleri de olmak üzere birçok güzel görüntülerle hazırlanan belgesel için iyi seyirler diliyorum" sözlerini kullandı.