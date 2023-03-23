Bilecik Belediyesi'nde yaşanan rüşvet olayı ile ilgili davada 4'üncü duruşma görüldü

Bilecik Belediyesi'nde yaşanan rüşvet operasyonuna ilişkin 4'üncü duruşma Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada söz alan CHP'li belediye Başkanı Semih Şahin, kendisine CHP Milletvekili Yaşar Tüzün tarafından siyasi komplo kurulduğunu iddia etti.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak 2022 günü Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Suçüstü yakalanan Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı da rüşvet iddiaları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi

Olayla ilgili Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması tamamlandı. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede; görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile Şahin'in danışmanlığını da yaptığı öne sürülen Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın Bilecik'te yapılacak olan bir AVM inşaatının satış bedelinin belirlenmesi hususunda rüşvet aldıkları iddiasıyla haklarında 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

4'üncü duruşma yapıldı

Bilecik Ağır Ceza Mahkeme salonunda düzenlenen 4'üncü duruşmada Semih Şahin'in yanı sıra KAYI A.Ş. Yönetim Kurulu eski Başkanı Selçuk Erdağı da hazır bulundu. Türkiye'nin en şeffaf ve başarılı Belediye Başkanı olduğunu iddia eden Semih Şahin, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyleyerek beraatını talep etti. Şahin, kendisine CHP Milletvekili Yaşar Tüzün tarafından siyasi komplo kurulduğunu iddia etti. Bunun üzerine rüşvet operasyonuna konu olan müştekilerin avukatlarının Yaşar Tüzün'ün mahkemede dinlenilmesini talep etmesinin ardından, Semih Şahin ve avukatları buna gerek olmadığı yönünde itirazda bulundular. Bunun üzerine müşteki avukatı Onur Şeker, "Madem siyasi komplo olduğunu düşünüyorsunuz neden dinlenilmesinden korkuyorsunuz, itiraz ediyorsunuz" dedi.

Diğer yandan, Semih Şahin, rüşvete konu olan AVM'nin sattırılmamasına ilişkin Belediye Encümen Üyelerine de whatsapp üzerinden mesaj attığını duruşmada itiraf etti.

Müdafi ve müşteki avukatlarının karşılıklı savunmaları ve son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme 7 Temmuz 2023 tarihine ertelendi.

Ayrıca Semih Şahin hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma dosyasının sonucunun da beklenilmesine karar verildi.