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Bilecik Belediyesinden 14 günlük karantinaya alınan Aşağıköy'de ilaçlama çalışması

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından geçen hafta Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alınan Aşağıköy’de ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından geçen hafta Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alınan Aşağıköy'de ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.


Salgından vatandaşları korumak amacıyla 13 Mart tarihinden bu yana dezenfekte çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi, çalışmaları kapsamında salgın nedeniyle karantina altına alınan Aşağıköy'de kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama ve dezenfektan çalışmalarının şehir genelinde olduğu gibi Aşağıköy'de de belirli aralıklar ile sürdürüleceği bilgisini verdi.

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