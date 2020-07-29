Bilecik Belediyesinden bayram şekeri denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kurban Bayramı öncesinde, kent genelindeki market ve kuruyemiş dükkanlarında denetim yapıldı.

Vatandaşların birçok konuda sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi adına belirli aralıklarla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla bayram şekeri denetimi yaptı. Genel hijyen şartlarının yanı sıra, iş yerlerinin ruhsat kontrollerini de yapan ekipler, ürünlerin satış şartlarına uygun şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Gıdaların son kullanma tarihi ve fiyatını inceleyen ekipler, gerekli durumlarda esnafa çeşitli uyarılarda bulundu. Halkın sağlığına zarar veren ve tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması yönünde yaptırımlar uygulayan ekipler, herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşılması durumunda 153 numaralı telefonların aranması uyarısında bulundu.