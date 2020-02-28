Bilecik Belediyesinden cami çıkışı cemaate ikram

Mübarek gün ve gecelerde ikram geleneğini sürdüren Bilecik Belediyesi, üç ayların başlangıcı olan Regaip kandili dolayısıyla camilerde kek ve meyve suyu ikramı yapıldı. Başta merkez cami Şerifpaşa olmak üzere, Orhangazi, Kayı Boyu cami ve birçok camide yatsı namazı sonrasında ikramlar yapıldı.

Vatandaşlar da yapılan ikramlardan dolayı duydukları memnuniyeti belirterek belediye çalışanlarına teşekkür etti.