İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik Belediyesinden EKPSS'ye gireceklere ulaşım hizmeti

Bilecik Belediyesi tarafından 15 Kasım 2020 Pazar günü yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) girecek adaylar, için ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.


Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Sosyal belediyecilik anlamında birçok güzel hizmeti uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi, 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek EKPSS'ye girecek adayları bulundukları adreslerden alarak, sınav merkezlerine ulaştıracak. Ulaşım ihtiyacı olan vatandaşlarımız, Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne, 0228 21490 69 numaralı telefonları arayarak, kayıt yaptırabileceklerdir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.