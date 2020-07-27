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Bilecik Belediyesinden hafriyat çalışmalarına denetim

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında devam eden inşaat hafriyat alanlarına yönelik denetimler yapıldı.


Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen denetimlerde inşaat sahasındaki hafriyat çalışmaları kontrol edildi. Denetimlerde çalışmaların belirtilen kurallar dahilinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilirken, iş ve trafik güvenliğine uymayan kişilere uyarılar yapıldı. Ekipler denetimlerin, şehrin birçok noktasında belirli aralıklarla devam edeceği bilgisini verdi.

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