Bilecik Belediyesinden “Haydi Yapalım” etkinliği

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen “Haydi Yapalım” etkinliği kapsamında Kent Ormanı'nda canlılara ve doğaya zarar veren katı atıklar toplandı.

Çevre temizliğine farkındalık hareketi olarak 169 ülke ile eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikte, 81 ilde çevreye ve doğaya zarar veren atıklar duyarlı vatandaşlar tarafından toplandı. Bilecik'te Kent Ormanı'nda katı atıklar toplandı. Bilecik Belediyesi Proje Üretim Merkezi Görevlisi Ayşin Yardımcı, geçen yıl Türkiye'deki 58 şehirde 127 ton atık toplandığını ifade ederek, “2018 yılında Türkiye'de 58 ilde 41 bin 623 kişinin katılımıyla organize edilen etkinlikte 127

ton atık toplanmıştı. Kendi bünyesinde barındırdığı binlerce aktif gönüllüsü, farklı sivil toplum örgütlerinde gönüllülük esaslı çalışmalar yürüten aktivistler ve çevreye duyarlı bütün vatandaşlarımız ile birlikte, bu yıl 81 ilde 800 bini aşkın gönüllünün bu projeye destek vermesi bekleniyor. Her yaş aralığından katılım gösterecek olan gönüllüler Dünya Temizlik Günü'nün oluşturduğu farkındalık ve milli çöp meselesi hakkında detaylı bilgi sahibi olma fırsatını yakalayarak, yaşam alanımız olan dünyanın sürdürülebilir kılınması adına gerekli olan bilinci aşılayacaktır” dedi.

“Amacımız doğayı ve canlıları korumak, bu anlamda farkındalık oluşturmaktır”

Amaçlarının doğayı ve canlıları korumak bu anlamda farkındalık oluşturmak olduğunu kaydeden Bilecik Belediyesi Proje Üretim Merkezi Görevlisi Hakan Yavuz ise, “Ben öncelikle böyle uluslararası çapta gerçekleştirilen bir organizasyona Bilecik'i de temsil ettiğimiz için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu anlamda bu çalışmada gerekli katkıyı ve duyarlılığı gösterdikleri için Belediye Başkanımız Semih Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Doğaya atıldığında yüzlerce, binlerce yıl kaybolmayan atıklar var. Bizim amacımız başta doğayı ve doğada yaşayan hayvanları korumaktır. Yere atılan bir cam parçası bile çoğu zaman yangınların çıkmasına neden olmaktadır. Bizler bu etkinliğimiz ile bir duyarlılık ve bilinçlenme oluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda toplanan atıklar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor. Bu anlamlı çalışmamızda yer alan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.