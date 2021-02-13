Bilecik Belediyesi'nden kömür yardımı

Sosyal belediyecilik anlamında önemli çalışmaları gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan soğuk hava ve şiddetli kar yağışı uyarısının ardından çalışmalarını hızlandırdı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara soğuk hava şartlarından etkilenmemesi adına kömür dağıtımları gerçekleşti.

"Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Belediye Başkanı Semih Şahin, kömür dağıtımları hakkında yaptığı açıklamada, "Meteoroloji İl Müdürlüğünün tahminleri sonucu önümüzdeki günlerde oluşabilecek soğuk havalara karşın vatandaşlarımızı mağdur etmeme adına ekiplerimiz yoğun bir mesai göstererek, kömür dağıtımlarını gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahipleri de yapılan yardımlardan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.