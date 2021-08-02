Bilecik Belediyesi'nden Manavgat'a destek

Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki meydana gelen orman yangınlarına destek için Bilecik Belediyesi itfaiyesi harekete geçti.

Türkiye birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken, önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınları da söndürme çalışmaları sürüyor. Bilecik Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi de yangın kâbusu yaşayan Manavgat'a destek için yola çıktı. Tüm hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen ekip, Antalya'ya uğurlandı. Bilecik Belediyesi itfaiyesi, istenilen noktalara nakledilerek yangın söndürme çalışmalarına destek verecek.

Öte yandan Bilecik Belediye Başkan Semih Şahin 'yaralarımızı birlikte saracağız' mesajı verdi.