Bilecik Belediyesi'nden POMEM öğrencilerine ücretsiz kurs

Eğitim ve gençlere yönelik birçok alanda hizmetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi, verilecek eğitimlerle adayları sınavlara hazırlayacak.

Kurs hakkında bilgilendirme yapan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, “Bilecik Belediyesi Spor Birimi uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslara, dileyen vatandaşlarımız ücretsiz olarak başvurarak katılabilirler. Vatandaşlarımız sınırlı kontenjanı bulunan programa kayıt için Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi Spor Birimine veya detaylı bilgi için 0228 214 9187 numaralı telefonları arayabilirler” dedi.