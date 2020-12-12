İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik Belediyesi'nden soba ve baca zehirlenmelerine karşı uyarı

Bilecik Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre soba ve baca zehirlenmelerine karşı uyarı yaptı.

Bilecik Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre soba ve baca zehirlenmelerine karşı uyarı yaptı.


Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre cumartesi ve pazar günleri arasında, kuvvetli güney rüzgarları sebebiyle oluşabilecek soba ve baca zehirlenmelerine karşı tüm vatandaşlarımızın dikkat etmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemle duyurulur” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.