Bilecik Belediyesinden üretici kadınlara büyük destek

Bilecik Üretici Kadın Topluluklarına Yönelik Eğitim ve Danışmanlık Programı lansman toplantısı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda kooperatifi, tamamen kadın ortaklı ve kadın emeğine dayalı olarak kurduklarını ifade eden Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, “Kadın emeğinin önündeki ayrımcı engelleri kaldırmayı bir görev biliyoruz” ifadelerini vurguladı.

Bilecik Belediyesi ve bir kalkınma ajansı tarafından 2021 yılı çalışma programı doğrultusunda hayata geçirilecek olan Bilecik Üretici Kadın Topluluklarına Yönelik Eğitim ve Danışmanlık Programı'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Semih Şahin, “Bugün burada üreten kadınların emeklerinin katma değer kazanacağı bir programın tanıtımı için bulunmaktayız. Düzenlediğimiz bu program ile Bilecikli üretici kadınlar, ürettikleri ürünlerin üretim aşamasından pazarlama aşamasına kadar olan bütün süreçleri daha profesyonel bir şekilde yönetebilecekleri eğitimleri alacaklar. Kırsal kalkınmada karşılaştıkları zorlukları pratikte çözebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve üretim döngüsünde kendilerine kalıcı bir yer edinebilecekleri eğitim ve danışmanlıkları alabilecekler” ifadelerine yer verdi.

“Kadın emeğinin önündeki ayrımcı engelleri kaldırmayı bir görev biliyoruz”

Başkan Şahin, “Bilecik Belediyesi olarak emekçi kadınların haklarını savunmak ve korumak adına gerekli tüm adımları atmaya özen gösteriyoruz. Belediye ortaklı kurduğumuz Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, tamamen kadın ortaklı ve kadın emeğine dayalı bir kooperatif olarak kuruldu. Çünkü kadın emeğinin önündeki ayrımcı engelleri kaldırmayı bir görev biliyoruz. Bir diğer yandan da kırsal kalkınmayı ve turizmi her zaman ön planda tutuyoruz. Bu iki önemli kavramı birleştirdiğimizde ve yerel aktörler olarak iş birliği yaptığımızda ortaya böyle güzel işler çıkıyor. Bu yüzden burada bulunmaktan oldukça mutlu ve gururluyum” ifadelerini kullandı.

Sözlerini Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyada hiçbir milletin kadını, 'Ben Anadolu kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez' sözleriyle bitiren Başkan Semih Şahin katılımcılara teşekkür etti.

Banu Türksavaş'ın ürün tasarımı dersi ile devam eden toplantının ardından, programın üreten kadınlara yönelik olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten kadınlar, Belediye Başkanı Semih Şahin'e ve emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.