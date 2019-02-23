Bilecik Belediyesinden yol çizgi çalışması

Kentteki trafik akışını kolaylaştırmak ve rahatlatmak adına cadde ve sokaklarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştiren Bilecik Belediyesi tarafından birçok caddede çizgi çalışması gerçekleştirildi. Trafik yoğunluğunun çok olduğu alanlar başta olmak üzere Bilecik Hürriyet Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi ve İsmetpaşa Mahallesi ile çarşı merkezdeki cadde ve ana yollarda yapılan çizgi çalışması ile trafik akışı düzenlenmiş oldu.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirdeki ihtiyaç duyulan bütün alanlarda çizgi çalışmalarının gerçekleştirileceği bilgisi verildi.