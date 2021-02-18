Bilecik Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sürüyor

Belediye gıda yardımları kolilerin üzerine ise "Bilecik halkının armağanıdır" yazdı.

Sosyal belediyecilik anlamında birçok anlamlı çalışmayı uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi, özellikle içinde bulunulan kış mevsimi nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma kapsamında hazırlanan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri hazırlanan kolileri, Başkan Şahin'in selam ve iyi dilek temennileri ile birlikte teslim etti. Vatandaşlar da gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ayrıca ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere kömür yardımları da yapılmaya devam ediyor.